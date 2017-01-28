Рене Цахкна отличился в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Рене Цахкна. Фото: Андреас Нигол

Эстонский биатлонист Рене Цахкна на первом этапе мужской эстафетной гонки этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельва в Италии показал лучшую стрельбу на первом огневом рубеже и на некоторое время вырвался в лидеры гонки.

Цахкна после первого огневого рубежа опережал опытных соперников из России, Норвегии и Германии, однако эстафету передал только 11-м, сообщила в субботу, 21 января, "Актуальная камера".

Его партнеры по команде Каури Кыйв, Калев Эрмитс и Роланд Лессинг не смогли удержать эту позицию и в итоге Эстония завершила гонку 18-й.

Победителем эстафеты стала сборная Германии, которая благодаря финишу Симона Шемппа на последних метрах вырвала победу у норвежцев. Россияне финишировали третьими, опередив украинцев. Еще одну победу сборной Германии сегодня принесла Лаура Дальмайер, которая выиграла женский масс-старт.