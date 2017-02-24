Выступавший в Юношеской лиге УЕФА за ЦСКА игрок пополнил ряды нарвского "Транса"

"Транс" усиливается перед новым сезоном. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Российский нападающий Илья Ферапонтов подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Трансом" на один год.

"Я очень рад находиться в этой команде. Ребята хорошо приняли меня. Хочу прогрессировать как игрок и помочь команде занять лидирующие места", - передает слова 19-летнего нападающего официальный сайт "Транса".

Последние пять лет Ферапонтов выступал за молодежный состав ЦСКА, в котором сыграл 59 матчей и забил семь голов,

Форвард также провел семь матчей в Юношеской лиге УЕФА. Ферапонтов играл против таких команд, как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Вольфсбург", ПСВ и "Пршибрам".

Россиянин стал вторым новичком нарвского клуба в зимнее межсезонье. Ранее команду усилил 35-летний голкипер Артур Котенко. Также стало известно, что продлили контракт еще на один год Танель Тамберг и Игорь Овсянников.

В прошлом сезоне "Транс" занял восьмое место в чемпионате Эстонии.