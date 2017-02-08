Нападающий Альберт Проза продолжит карьеру в "Инфонете"

В Эстонии Альберт Проза наибольших успехов добился вместе с таллиннской "Флорой". Фото: ERR

Сыгравший пять матчей за сборную Эстонии по футболу Альберт Проза подписал однолетний контракт с таллиннским "Инфонетом".

Об этом вечером в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба "Инфонета".

Вторую половину прошлого сезона 26-летний Проза провел в Финляндии, где защищал цвета клуба "РоПС". Его клуб занял шестое место. Эстонский нападающий забил два гола в 10 матчах.

В зимнее межсезонье он искал себе новую команду за рубежом, потом поддерживал форму с "Нымме Калью", но в итоге сделал выбор в пользу "Инфонета".

"Я очень рад, что подписал контракт с чемпионом Эстонии. Верю, что в новом сезоне мы сумеем защитить титул и завоевать другие трофеи", - сказал Проза.