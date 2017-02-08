Нападающий Альберт Проза продолжит карьеру в "Инфонете"
Сыгравший пять матчей за сборную Эстонии по футболу Альберт Проза подписал однолетний контракт с таллиннским "Инфонетом".
Об этом вечером в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба "Инфонета".
Вторую половину прошлого сезона 26-летний Проза провел в Финляндии, где защищал цвета клуба "РоПС". Его клуб занял шестое место. Эстонский нападающий забил два гола в 10 матчах.
В зимнее межсезонье он искал себе новую команду за рубежом, потом поддерживал форму с "Нымме Калью", но в итоге сделал выбор в пользу "Инфонета".
"Я очень рад, что подписал контракт с чемпионом Эстонии. Верю, что в новом сезоне мы сумеем защитить титул и завоевать другие трофеи", - сказал Проза.
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