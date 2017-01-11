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Биатлонист Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и выступит в Оберхофе

Калев Эрмитс. Фото: Tairo Lutter/Scanpix
Cегодня 09:45
Рубрика: Спорт

Лучший биатлонист Эстонии Калев Эрмитс восстановился после вирусного заболевания и попал в заявку эстонской команды на четвертый этап Кубка мира, который в четверг, 5 января, стартует в немецком Оберхофе, передали теленовости ETV+.

Перед вылетом в Германию Эрмитс рассказал, что сейчас он чувствует себя хорошо и надеется выступить достойно.

Первую часть сезона Эрмитс и его партнеры по сборной вряд ли могут занести себе в актив. При достаточно неплохой стрельбе представители эстонской команды очень серьезно уступали конкурентам в скорости лыжного хода. Как следствие, за три первых этапа у мужчин кубковые очки набрал лишь Каури Кыйв, который в Швеции был 21-м в индивидуальной гонке.

На этапе Кубка мира в Германии за мужскую сборную Эстонии помимо Кыйва и Эрмитса также выступит Роланд Лессинг.

Ирина Киреева
Редактор

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