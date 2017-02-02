Сборная Эстонии по футзалу уступила Латвии

Сборная Эстонии по футзалу. Фото: Эстонский футбольный союз

В латвийской Елгаве стартовал предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии. В своем первом поединке эстонская команда проиграла хозяевам турнира со счетом 2:4.

После первого тайма подопечные Дмитрия Скиперского вели в счете - отличился Эрик Григорьев. Однако после перерыва латвийцы переломили ход поединка и забили четыре мяча. В концовке Мартин Таска подсластил пилюлю.

Следующий поединок сборная Эстонии проведет в пятницу против команды Армении, которая обыграла немцев со счетом 5:3. В воскресенье эстонские футзалисты завершат турнир поединком с Германией, которая впервые участвуют в квалификации футзального ЕВРО.

На следующем этапе квалификации победителя этой группы ждет турнир с участием сборных Румынии, Португалии и Финляндии.

Финальная стадия Евро-2018 по футзалу пройдет в Словении.