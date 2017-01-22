Футзал: "Ринопал" обыграл "Нарву Юнайтед" и вышел на второе место

Футзал. Фото: EMPICS Sport/Scanpix

Вечером в воскресенье, 15 января, состоялись заключительные два матча 11-го тура чемпионата Эстонии по футзалу в высшем дивизионе.

Центральный из них прошел в спортивном комплексе школы Виймси, где столичный "Ринопал" принимал команду "Нарва Юнайтед" и добился победы со счетом 4:3.

В составе победителей дублем отметился Артур Быстров.

В другом поединке воскресенья "Нымме Олибет", уступая к перерыв 2:3, в итоге выиграл у действующего чемпиона "Космоса" со счетом 8:5.

По итогам 11 туров лидирует в турнирной таблице таллиннский "Аугур" - 28 очко. "Ринопал" набрал 23 очка и вышел на второе место. Нарвитяне опустились на третью позицию - 22 балла.