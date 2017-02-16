Сборная Эстонии опустилась в рейтинге ФИФА на 119-е место

Сборная Эстонии по футболу. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport

Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В опубликованном в четверг, 9 февраля, рейтинге эстонские футболисты занимают 119-е место, опустившись на две строчки по сравнению с прошлым месяцем.

Таким образом национальная команда Эстонии продолжает находиться ниже сборных других стран Балтии. Латвия занимает 113-е (-3), а Литва - 109-е (-4) место.

Места в рейтинге соперников сборной Эстонии по отборочной группе ЧМ-2018: Бельгия - пятая, Босния и Герцеговина - 27-я, Греция - 43-я (-1), Кипр - 116-й, Гибралтар - 205-й.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия.

Тем временем сборная России опустилась с 56-й на 61-ю строчку, что стало новым антирекордом россиян. Сборная Украины осталась на 30-й позиции.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было наихудшим результатом в ее истории.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.