logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Сборная Эстонии опустилась в рейтинге ФИФА на 119-е место

Сборная Эстонии по футболу. Фото: Сийм Семискар, ERR Sport
Cегодня 13:51
Рубрика: Спорт

Сборная Эстонии по футболу ухудшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В опубликованном в четверг, 9 февраля, рейтинге эстонские футболисты занимают 119-е место, опустившись на две строчки по сравнению с прошлым месяцем.

Таким образом национальная команда Эстонии продолжает находиться ниже сборных других стран Балтии. Латвия занимает 113-е (-3), а Литва - 109-е (-4) место.

Места в рейтинге соперников сборной Эстонии по отборочной группе ЧМ-2018: Бельгия - пятая, Босния и Герцеговина - 27-я, Греция - 43-я (-1), Кипр - 116-й, Гибралтар - 205-й.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия.

Тем временем сборная России опустилась с 56-й на 61-ю строчку, что стало новым антирекордом россиян. Сборная Украины осталась на 30-й позиции.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было наихудшим результатом в ее истории.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 08.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов обустроить поместье Liberty под резиденцию президента
 foto
Исследование: на эстонском рынке труда существует дискриминация по языковому и национальному признаку
 foto
Департамент информации: в России сохраняется страх перед цветными революциями и иностранными агентами

Зарубежные новости

foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней
 foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио