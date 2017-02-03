Роланд Лессинг занял 12-е место в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Эстонский биатлонист Роланд Лессинг занял 12-е место в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше. А победу в этой дисциплине отпраздновал болгарин Владимир Илиев. У женщин первые два места в спринте заняли олимпийские чемпионки - украинка Юлия Джима и россиянка Светлана Слепцова.

Илиеву завоевать золото не помешал даже промах при стрельбе из положения стоя. Вторым стал россиянин Александр Логинов. Он уступил Илиеву пять секунд, хотя и был безупречен на стрельбище, передает "Актуальная камера".

На бронзовую ступеньку пьедестала поднялся ещё один болгарин Красимир Анев, который тоже обошёлся без штрафных кругов. Четвертое место занял представитель Латвии Александр Расторгуев.

В гонке принимали участие и четверо эстонских биатлонистов. Лучший из них Роланд Лессинг допустил один промах и занял 12-е место. Мартин Реммельг финишировал 39-м. А вот Йоханн Талихярм и Тарви Сикк оказались за пределами первой шестидесятки и в гонку преследования не попали.

У женщин эстонские биатлонистки в спринтерской гонке не выступали. А победу в ней одержала олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете украинка Юлия Джима. Она чисто отработала оба огневых рубежа и была значительно быстрее конкуренток на дистанции. Так олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете россиянка Светлана Слепцова тоже не допустила промахов, но на финише уступила Джиме 27 секунд. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россиянка Ирина Старых, которая двумя днями ранее здесь же в Польше выиграла индивидуальную гонку. Старых в этом сезоне вернулась в большой биатлон после того, как отбыла двухлетнюю дисквалификацию за использования допинга.

В субботу на чемпионате Европы пройдут гонки преследования, а завершится турнир в воскресенье смешанными эстафетами.