Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Леньяно

Находящийся на улице Крейцвальди Дом радио или старый Дом радио или, как он теперь называется, Дом новостей впервые был открыт в 1952 году, а его строительство заняло более десяти лет. Для того, чтобы в 2017 году здание стало домом для новостных редакций, его основательно реновировали. На фотографиях ниже можно сравнить две эпохи: кадры, сделанные в первой половине 50-х годов и фотографии начала 2017 года.