Эстонские шпажистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Леньяно
Женская сборная Эстонии по фехтованию, за которую выступали Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Кристина Кууск, завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира в итальянском Леньяно.
В воскресенье, 12 февраля, в битве за золотые награды эстонская команда уступила Китаю - 25:28.
В полуфинале эстонские шпажистки взяли верх на Южной Кореей - 15:12, а в 1/4 финала были сильнее Франции - 45:41.
В стартовом матче на турнире сборная Эстонии расправилась со Швейцарией - 45:31.
Всего в этапе Кубка мира участвовали 19 национальных команд.
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