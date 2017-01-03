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Нападающий сборной Эстонии по футболу Атс Пурье вернулся в финский "КуПС"

Атс Пурье празднует гол. Фото: ERR
Cегодня 18:13 Обновлено 18:47
Рубрика: Спорт

Нападающий сборной Эстонии по футболу Атс Пурье перешел из "Нымме Калью" в финский "КуПС" (Куопио).

Пурье подписал контракт на один год с возможностью продления договора еще на один сезон, сообщил официальный сайт финского клуба.

Пурье пришел в "Нымме Калью" в начале 2015 года, а до этого провел три сезона в "КуПСе". С 2012 по 2014 год нападающий в 76 поединках чемпионата Финляндии забил 19 голов.

Форвард начал профессиональную карьеру в "Левадии" (2003-2007), в составе которой трижды стал чемпионом Эстонии (2004, 2006, 2007), затем отправился в "Интер" из Турку (2008-2009) и в первом же сезоне выиграл чемпионат Финляндии. С 2010 по 2011 год играл на Кипре.

В сезоне 2016 года "Калью" занял третье место в чемпионате Эстонии, а "КуПС" финишировал седьмым в национальном первенстве Финляндии. Клуб из Куопио - пятикратный чемпион Финляндии (1956, 1958, 1966, 1974, 1976).

За сборную Эстонии 31-летний Пурье провел 60 матчей и забил восемь голов.

Виктор Сольц
Редактор

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