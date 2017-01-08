Юрген Зопп вышел в третий круг квалификации на турнире в Таиланде
Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп пробился в третий раунд квалификации турнира серии ATP Challenger в Бангкоке.
В воскресенье, 1 января, в матче второго квалификационного круга Юрген Зопп, занимающий 329-е место в мировом рейтинге, обыграл корейца Хон Сон Чхана - 373-ю ракетку мира.
Поединок продлился 2 часа и 20 минут, завершившись победой эстонского спортсмена в трех сетах - 6:4, 6:7, 7:5.
Зопп пять раз подавал навылет и совершил пять двойных ошибок.
Следующим соперником Юргена Зоппа станет француз Альбано Оливетти (ATP 325).
Призовой фонд турнира в Бангкоке составляет 50 000 долларов США.
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