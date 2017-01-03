Футболист Хенри Хансон пополнил ряды "Пайде"

Футболисты "Пярну" в 2016 году боролись за выживание. Фото: Pärnu Postimees/Scanpix

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба "Пайде", напомнив, что предыдущие два сезона Хансон выступал в высшей лиге за "Пярну".

В составе пярнуской команды он провел 65 матчей в высшей лиги чемпионата Эстонии, в которых забил 9 голов.

"Хансон - футболист с хорошим дриблингом, который здорово проявил себя на наших тренировках. Переходя в "Пайде", он делает большой шаг вперед в своей карьере", - прокомментировал главный тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко.

Сам Хенри Хансон сказал, что Пярну был и останется его родным городом, но он нуждался в новом вызове и готов в конкуренции в "Пайде".