Женская сборная Эстонии по футболу попала в одну отборочную группу с Казахстаном, Грузией и Латвией
Эстония, Казахстан, Грузия и Латвия попали в одну группу предварительного раунда квалификации женского чемпионата мира-2019 по футболу, жеребьевка которого прошла в Ньоне.
В Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда квалификации чемпионата мира-2019 среди женщин, определившая соперников для 16 команд с самыми низкими коэфициентами в рейтинге УЕФА, передает официальный сайт союза европейских футбольных ассоциаций.
Матчи четырех мини-турниров пройдут 6, 8 и 11 апреля. Эстонии предстоит поездка в Грузию.
Победители групп и лучший обладатель второго места (по результатам с первой и третьей командами группы) выйдут в следующий этап квалификации, жеребьевка которого пройдет 25 апреля. Финальная стадия ЧМ-2019 пройдет во Франции. В турнире примут участие 24 команды. Европу, помимо хозяев, представят восемь сборных.
Результаты жеребьевки
Группа A: Казахстан, Эстония, Грузия (хозяева), Латвия
Группа B: Греция, Албания (хозяева), Мальта, Косово
Группа C: Израиль, Молдова, Литва (хозяева), Андорра
Группа D: Турция, Фарерские острова (хозяева), Черногория, Люксембург
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