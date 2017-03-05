Форвард "Инфонета" Альберт Проза: при счете 3:0 намного приятнее входить в игру

У Альберта Прозы (в центре) дебют в "Инфонете" удался. Фото:Сийм Семискар, ERR Sport

Форвард "Инфонета" Альберт Проза, забивший два мяча в ворота "Флоры" (5:0) в поединке за Суперкубок Эстонии, рассказал о своих эмоциях после матча с бывшим клубом.

Альберт Проза, выступавший за "Флору" с 2012 по 2016 год, вошел в игру на 66-й минуте при счете 3:0 в пользу "Инфонета" и сделал дубль. Однако нападающий говорит, что бывшая команда не была для него особым раздражителем и с таким настроем он выходит на каждый матч.

"Для меня особой разницы нет. Просто "Флора" входит в число четырех лучших команд страны. И в матчах против таких сильных соперников у меня всегда запредельная мотивация", - отметил форвард в интервью корреспонденту "Радио 4".

"Рад, что мы выиграли. Это важное событие для клуба. Первый суперкубок в истории. До моего выхода на поле уже почти все было ясно. Вели 3:0. При таком счете намного приятнее входить в игру. Все футболисты "Инфонета" сегодня выложились на 100 процентов. Все молодцы", - заключил Проза.

В первом туре чемпионата Эстонии по футболу "Инфонет" отправится в гости к тартуской "Таммеке". Матч, который откроет новый сезон национального первенства, состоится 3 марта.