Эстонский "Тарвас" сняли с розыгрыша решающей стадии Балтийской баскетбольной лиги

Раквереский "Тарвас". Фото: ERR

В Балтийской баскетбольной лиге определились все участники решающей стадии. В плей-офф сыграют 16 команд, из них три эстонские. Еще один участник из Эстонии был дисквалифицирован, передает "Актуальная камера".

Баскетбольный клуб "Тарвас" из Раквере не смог собрать состав на последний матч группового турнира против латвийского "Екабпилса", за что был сурово наказан. По итогам регулярного чемпионата, даже с учетом технического поражения, "Тарвас" выходил в плей-офф. Однако руководство Балтийской лиги приняло решение снять команду с розыгрыша турнира. Место "Тарваса" займет казахстанский клуб "Барсы", который в 1/8 финала встретится с Тартуским университеттом.

Другие эстонские клубы - "Калев/Крамо" и ТТУ - сыграют между собой.

Участники четвертьфиналов определятся 23 ферваля.