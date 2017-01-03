Лучшими волейболистами года стали Ану Эннок и Роберт Тяхт
Союз волейбола Эстонии подвел итоги уходящего года, определив лучших игроков страны. В женской номинации победу праздновала Ану Эннок, в мужской - Роберт Тяхт.
Диагональный нападающий сборной Эстонии Роберт Тяхт внес весомый вклад в успехи национальной команды, которая в начале июля выиграла Евролигу и обеспечила на следующий год место в Мировой лиге. Осенью Тяхт помог сборной пробиться на финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в Польше с 23 августа по 3 сентября 2017 года. На клубном уровне Тяхт провел первый сезон за рубежом и в составе любинского "Купрума" занял пятое место в чемпионате Польши.
Ану Эннок провела дебютный сезон в Швейцарии и в составе "Пфеффингена" завоевала серебро. В еврокубках клуб дошел до четвертьфинала.
Лучшим тренером года был признан Урмас Тали. Под его руководством ВК "Раквере" после 18-летнего перерыва дошел до финала Кубка Эстонии и после 16-летней паузы завоевал медаль чемпионата Эстонии.
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