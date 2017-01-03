Лучшими волейболистами года стали Ану Эннок и Роберт Тяхт

Роберт Тяхт. Фото: cev.lu

Диагональный нападающий сборной Эстонии Роберт Тяхт внес весомый вклад в успехи национальной команды, которая в начале июля выиграла Евролигу и обеспечила на следующий год место в Мировой лиге. Осенью Тяхт помог сборной пробиться на финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в Польше с 23 августа по 3 сентября 2017 года. На клубном уровне Тяхт провел первый сезон за рубежом и в составе любинского "Купрума" занял пятое место в чемпионате Польши.

Ану Эннок провела дебютный сезон в Швейцарии и в составе "Пфеффингена" завоевала серебро. В еврокубках клуб дошел до четвертьфинала.

Лучшим тренером года был признан Урмас Тали. Под его руководством ВК "Раквере" после 18-летнего перерыва дошел до финала Кубка Эстонии и после 16-летней паузы завоевал медаль чемпионата Эстонии.