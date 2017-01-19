Келли Сильдару признана лучшей лыжницей года по версии журнала Freeskier

Подавляющее большинство погибших в огне в прошлом году находились в состоянии алкогольного опьянения - такие данные сегодня были опубликованы в рамках ежегодника Спасательного департамента. По оценкам спасателей, к 2025 году у Эстонии есть возможность сократить число погибших до уровня Северных стран, где это число небольшое. Но без дополнительного финансирования это невозможно, передает "Актуальная камера".