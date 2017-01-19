Келли Сильдару признана лучшей лыжницей года по версии журнала Freeskier
Американский лыжный журнал Freeskier признал 14-летнюю эстонку Келли Сильдару лучшей лыжницей 2016 года по фристайлу.
Сильдару была признана лучшей по результатам опроса среди 250 профессиональных лыжников, сообщил в четверг, 12 января, портал sport.err.ee.
В прошлом сезоне она стала самой юной в истории победительницей Экстремальных игр (X-Games), а также заняла первое место на Dew Tour и ряде других соревнований.
Среди мужчин титула лучшего фристайлиста удостоился Сэмми Карлсон.
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