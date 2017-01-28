Ирина Эмбрих заняла второе место на этапе Кубка мира в Барселоне

Ирина Эмбрих. Фото: Reuters/Scanpix

Эстонской фехтовальщице Ирине Эмбрих удалось пробиться в финал этапа Кубка мира в Барселоне, где ей пришлось в упорной борьбе признать превосходство опытной китаянки Юйе Сун.

На пути к финалу Эмбрих одержала пять побед, в том числе над обладательницей олимпийского золота Рио-де-Жанейро, венгеркой Эмеши Сас, которую Эмбрих победила со счетом 15:12.

В финале Эмбрих удалось до минимума сократить отставание от соперницы, но спасти финал не удалось. В итоге у эстонской фехтовальщицы серебряная награда и второе место.

На этом же турнире Юлия Беляева заняла 16-е место, Эрика Кирпу - 23-е, Кристина Кууск - 28-е, а Нелли Паю - 97-е. В турнире принимали участие 212 фехтовальщиц.