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Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени

Биатлон Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 20:14
Рубрика: Спорт

Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира из Тюмени. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте IBU.

Также СБР отказался от юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове. Новые места проведения соревнований будут определены позднее, передает Лента.

В пресс-релизе IBU отмечается, что в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) по руководством Ричарда Макларена, будет проведено расследование. Против двух биатлонистов-участников Олимпиады в Сочи открыто дисциплинарное дело.

Ранее 22 декабря норвежские биатлонисты присоединились к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени. 21 декабря за бойкот высказались спортсмены из Чехии и Великобритании.

IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает ТАСС.

"В данный момент IBU не стал временно отстранять спортсменов, указанных в докладе WADA", - говорится в решении организации.
На основе рекомендаций рабочей группы IBU, которая изучала данные расследования независимой комиссией WADA допинговых нарушений в российском спорте, было принято решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов.
Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что фактов для применения санкций в отношении российского биатлона недостаточно.

"Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений. Правила должны работать как в интересах виновных, так и невиновных", - сказал Бессеберг.

На заседании исполкома IBU Союз биатлонистов России отказался от проведения в нынешнем сезоне в Тюмени этапа Кубка мира. "Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, демонстрирующий IBU и миру спорта, что нынешняя ситуация воспринимается очень серьезно", - отметил глава IBU.

Надежда Берсенёва
Редактор

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