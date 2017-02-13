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Игорь Захаркин проведет в Таллинне семинар для наставников эстонских хоккейных команд

Video
Игорь Савельев
Cегодня 22:11
Рубрика: Спорт

В понедельник, 6 февраля, в Таллинн приехал один из самых известных российских хоккейных специалистов. Главный тренер российского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Игорь Захаркин проведет в Эстонии семинар для тренеров и показательное занятие для юных хоккеистов.

В Эстонию главный тренер "Салават Юлаева" Игорь Захаркин, хорошо известный по совместной работе с Вячеславом Быковым в сборной России и санкт-петербургском СКА, прибыл по приглашению таллиннского клуба "Викинг", передает "Актуальная камера".

Опытный специалист нашел окно, чтобы поделиться опытом с коллегами. Во вторник он проведет семинар для наставников всех эстонских команд.

"Любой хоккей всегда нуждается в развитии. В первую очередь это касается подготовки хоккейных тренеров. Специалисты должны общаться, делиться своими идеями. Игра не стоит на месте", - сказал Захаркин.

По мнению наставника, в Эстонии есть хорошая программа развития хоккея, есть детские клубы и есть энтузиасты, которые хотят вернуть эстонский хоккей в элитную лигу.

"Я вижу, что у них есть видение, как развивать хоккей в республике. Это очень важно. Это значит, что хоккей в Эстонии будет", - добавил 58-летний специалист.

Захаркин долгое время был помощником Вячеслава Быкова в сборной России. При Быкове и Захаркине россияне дважды становилась чемпионами мира - в 2008 и 2009 годах.

В октябре 2015 года Захаркин возглавил "Салават Юлаев". Набрав 82 очка после 58 матчей, клуб из Уфы сейчас занимает 17-е место в регулярном чемпионате КХЛ (восьмое место в конференции "Восток") и ведет активную борьбу за попадание в в плей-офф.

Полностью интервью с Захаркиным можно посмотреть ниже.

Виктор Сольц
Редактор

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