Лидером мужского чемпионата Эстонии по гандболу стал клуб "Кехра"

Гандбольный клуб "Кехра" вышел в лидеры мужского чемпионата Эстонии. Это случилось после победы команды над своим конкурентом в борьбе за золото клубом "Пыльва", передает "Актуальная камера".

В одном из центральных матчей мужского чемпионата Эстонии по гандболу в Кехра местный клуб принимал одного из своих конкурентов в борьбе за золото - команду из Пыльва.

И игра оправдала свой статус. В течение всего поединка ни один из соперников не мог серьёзно оторваться в счёте. Однако концовки обоих таймов более уверенно провели хозяева. Первую половину гандболисты "Кехра" выиграли со счётом 15:12. Во втором тайме гости смогли вернуться в игру и за три минуты до конца поединка сравняли результат - 27:27.

Однако в оставшееся время отличались только хозяева. Уку-Танель Лааст и Дмитрий Янковский забросили по мячу и принесли победу своему клубу со счётом 29:27.

Лааст в итоге стал самым результативным игроком в составе "Кехра". Он отличился 7 раз.

Благодаря этой победе гандбольный клуб "Кехра" вышел в лидеры чемпионата Эстонии. У команды 24 очка после 15 матчей. У "Пыльва" осталось 23 очка, но, правда, команда сыграла и на одну игру меньше. Третьим идёт ещё один претендент на победу в турнире - гандбольный клуб из Виймси. У него 21 очко после 14 поединков.