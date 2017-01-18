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На игру против Турции сборная Эстонии по гандболу выйдет в ослабленном составе

В игре против Косово Майт Патрайл получил травму. Фото: ERR
Cегодня 07:45
Рубрика: Спорт

Без своего травмированного лидера Майта Патрайла сыграет в среду вечером сборная Эстонии по гандболу в отборочном матче чемпионата Европы против Турции.

В предыдущей встрече против Косово, завершившейся победой эстонской команды, Патрайл получил травму ноги и не сможет играть как минимум в ближайшие четыре недели, сообщили утренние теленовости ETV+.

Не сможет сборная Эстонии рассчитывать и на помощь травмированного Денера Янимаа. По словам наставника эстонской сборной Рейна Суви, в такой ситуации большая ответственность ляжет на плечи остальных игроков.

В настоящее время эстонские гандболисты лидируют в своей группе, на одно очко опережая Турцию. Чтобы пробиться во вторую фазу квалификации сборной Эстонии необходимо в двух оставшихся матчах с турками взять два очка.

Первая игра пройдет в среду вечером в Пылва. Ответная встреча с Турцией пройдет в воскресенье.

Сергей Михайлов
Редактор

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