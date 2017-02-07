В дуэли двух баскетбольных "Калевов" победу одержал чемпион Эстонии

В передаче "Незнайка на луне" ее автор и ведущий Артемий Троицкий обсудил с правозащитниками из организации "Русская школа Эстонии" Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой тему русских школ. Троицкий как и правозащитники, считает, что учить эстонский язык в русских школах нужно на уроках эстонского, а другие предметы преподавать на родном языке.