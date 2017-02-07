В дуэли двух баскетбольных "Калевов" победу одержал чемпион Эстонии
Во вторник, 31 января, в чемпионате Эстонии по баскетболу состоялся один матч.
Таллиннский "ТЛУ/Калев" на площадке спортивного центра "Аудентес" принимал столичный "Калев/Крамо" и уступил действующему чемпиону со счетом 64:88.
В составе победителей самым результативным стал Марк Толлефсен, набравший 29 очков.
"Калев/Крамо" с 22 победами при трех поражениях идет в турнирной таблице вторым. "ТЛУ/Калев" выиграл 7 матчей из 21 и занимает седьмую строчку.
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