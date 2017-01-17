На турнире в Петербурге юношеская сборная Эстонии по футболу крупно проиграла Греции

Молодые эстонские футболисты не смогли сдержать напор греков. Фото: granatkin.com

На проходящем в Санкт-Петербурге международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина сборная Эстонии в своем втором матче группового этапа крупно проиграла команде Греции.

Поединок состоялся во вторник, 10 января, и завершился со счетом 4:0 в пользу греков.

В первом матче на турнире юношеская сборная Эстонии сыграла по нулям с командой Болгарии.

В четверг эстонские футболисты завершат групповой этап матчем против Таджикистана.

XXIX Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит с 8 по 21 января 2017 года с участием 16 команд, которые разбиты на четыре группы.

На втором этапе турнира матчи проходят по системе плей-офф до полного распределения мест. Команды, занявшие в своих группах первые и вторые места, образуют четвертьфинальные пары и разыгрывают места с 1-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах третьи и четвертые места, разыгрывают места с 9-го по 16-е.

В прошлом году на этом турнире сборная Эстонии заняла 13-е место среди 14 участников.