Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем многодневки "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов показал класс. Фото: AFP/Scanpix

Российский лыжник Сергей Устюгов сумел отстоять свое преимущество в гонке преследования, которая состоялась в воскресенье, 8 января, и стал победителем многодневки "Тур де Ски".

Ближайший преследователь Устюгова норвежец Мартин Сундбю стартовал на 1 минуту 11,9 секунды позже. В результате на финише разрыв между ними сократился до 1 минуты 2,9 секунды. Третье место занял итальянец Дарио Колонья, передает Lenta.ru.

Устюгов победил в шести из семи этапов "Тур де Ски". 7 января он финишировал вторым в масс-старте классическим стилем на дистанции 15 километров, пропустив вперед Сундбю.

Впервые гонка "Тур де Ски" была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины - 102.

Эстонские лыжники в этом году прекратили борьбу еще после второго этапа. Сошли с дистанции Райдо Рянкель, Карел Таммъярв, Марко Кильп и Пеэтер Кюммель.

У женщин "Тур де Ски" в этом году выиграла норвежская лыжница Хейди Венг.