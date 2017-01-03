Юрген Зопп завершает год в четвертой сотне рейтинга ATP

По мнению доктора экономических наук Владимира Вайнгорта, новая коалиция, заявившая о совершенно новом подходе, на самом деле, пока никаких радикальных шагов не предприняла. Даже запланированное в 2018 году повышение не облагаемого подоходным налогом минимума до 500 евро – это всего лишь видоизменение решения, принятого прошлым правительством.