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Юрген Зопп завершает год в четвертой сотне рейтинга ATP

Юрген Зопп. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 08:58
Рубрика: Спорт

Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп опустился на одну строчку в новом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В последней в этом году версии рейтинга, опубликованной накануне, Юрген Зопп занимает 329-е место.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов поднялся с 449-й на 448-ю строчку.

В роли первой ракетки мира 2016-й год завершает британец Энди Маррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим - представитель Канады Милош Районич.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 394-е место.

Сергей Михайлов
Редактор

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