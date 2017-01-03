Юрген Зопп завершает год в четвертой сотне рейтинга ATP
Сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп опустился на одну строчку в новом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В последней в этом году версии рейтинга, опубликованной накануне, Юрген Зопп занимает 329-е место.
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов поднялся с 449-й на 448-ю строчку.
В роли первой ракетки мира 2016-й год завершает британец Энди Маррей, вторым идет серб Новак Джокович, третьим - представитель Канады Милош Районич.
В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 394-е место.
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