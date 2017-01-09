Команда Рагнара Клавана в чемпионате Англии по футболу сыграла вничью с "Сандерлендом"

Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек и более 60 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).