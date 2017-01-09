Команда Рагнара Клавана в чемпионате Англии по футболу сыграла вничью с "Сандерлендом"
В понедельник, 2 января, "Ливерпуль", за который выступает капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, в матче английской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Сандерлендом" - 2:2.
"Ливерпуль" усилиями Дэниэла Старриджа и Садьо Манэ дважды выходили вперед, но хозяева восстанавливали равновесие - два пенальти реализовал Джермейн Дефо.
Первый пенальти был назначен из-за фола Клавана, отыгравшего за гостей весь матч.
"Ливерпуль" остался на втором месте, набрав 44 очка после 20 туров. От лидирующего в премьер-лиге "Челси" подопечные Юргена Клоппа отстают на пять баллов, но у "аристократов" еще есть матч в запасе. "Сандерленд" с 15 очками занимает 18-е место среди 20 команд элитного дивизиона.
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