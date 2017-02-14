Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно

Женская сборная Эстонии по флорболу вернулась домой после успешно проведенного отборочного цикла чемпионата мира. В Италии наша команда смогла одержать две победы и выйти в финальную стадию мирового первенства, передает "Актуальная камера".

До этого отборочного турнира женская сборная Эстонии лишь раз выступала в финальной стадии в 2009 году и перед стартом нового отбора занимала 20-е место в мировом рейтинге. Выход в финальную часть чемпионата, где выступят сильнейшие 16 команд, позволяет говорить о прогрессе эстонской сборной, которую тренирует российский специалист Павел Семенов. Он же является капитаном мужской команды Эстонского университета естественных наук, которая в Лиге мастеров идет на третьем месте.

"Задача у нас стояла одна - квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в декабре 2017 года в Словакии. В целом турнир для нас прошел успешно, потому что задачу мы выполнили. Мы заняли третье место в группе и благодаря хорошей разнице забитых и пропущенных голов прошли все-таки квалификацию", - рассказал главный тренер женской сборной Эстонии Павел Семёнов.

В поединках с командами Швейцарии и Германии наши девушки потерпели поражения. Однако крупные победы над командами Голландии (7:2) и Австрии (13:0) позволили обойти соперниц из других подгрупп. Уже сейчас штаб команды думает о том, как подготовить команду к финальной стадии чемпионата мира и рассчитывает получить игровую практику в поединках с соседями.

"Будем стараться организовывать международные товарищеские матчи, постараемся поучаствовать в чемпионате Латвии в следующем сезоне. В этом году мы сыграли 10 матчей в чемпионате Латвии кандидатами в сборную Эстонии, это очень большой плюс для нас. Также мы хотим каждый месяц проводить учебно-тренировочные сборы и хотим сыграть как можно больше игр в Финляндии с различными клубами", - отметил Семенов.

Пока же в чемпионате Эстонии остается провести еще несколько матчей регулярного сезона. после чего сильнейшие команды начнут игры плей-офф. В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает женская команда из Тарту.