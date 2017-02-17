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Баскетболисты "Калева/Крамо" на выезде одолели "Тарвас"

"Калев/Крамо" набрал ход в национальном первенстве. Фото: Сийм Семискар, ERR
Cегодня 20:47
Рубрика: Спорт

В чемпионате Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" в гостях обыграл раквереский "Тарвас" (103:77), а БК ТТУ в родных стенах взял верх над рапласким "Ависом" - 85:78.

Ракверский клуб на равных с действующим чемпионом Эстонии сыграл только во второй четверти, а в остальных трех десятиминутках сильнее были гости.

Лучшим в составе "Калева/Крамо" стал Стен-Тимму Сокк, набравший 16 очков.

Куда интереснее развивались события в матче, проходившем в спортзале Таллиннского технического университета. Первую четверть уверенно выиграли баскетболисты из Рапла, к перерыву их преимущество уменьшилось до трех очков - 39:36. А после третьей четверти уже ТТУ на очко опережал своего соперника. Последняя десятиминутка прошла под диктовку хозяев. Этот матч стал бенефисом для Стена Ольмре, набравшего 37 очков.

В еще одном поединке пятницы пярнуский "Садам" на выезде одолел БК "Валга/Валка" - 99:89.

Положение команд в чемпионате Эстонии (победы-поражения, при распределении мест учитывается процент побед): 1. "Тартуский университет" 21-2, 2. "Калев/Крамо" 24-3, 3. ТТУ 11-7 4. "Авис" Рапла 11-7, , 5. "Садам" Пярну 11-12, 6. "ТЛУ/Калев" 8-14, 7. "Тарвас" Раквере 7-15, 8. "Валга/Валка" 6-15, 10. Молодежная команда 0-24.

Виктор Сольц
Редактор

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