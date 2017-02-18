Стрелявший без промаха Каури Кыйв занял в спринте на ЧМ по биатлону 29-е место

Каури Кыйв занял 29-е место в спринте на ЧМ и примет участие в гонке преследования. Фото: ERR

На проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону в мужском спринте (10 км) победил немец Бенедикт Долль, который опередил занявшего второе место норвежца Йоханнес Бё всего на 0,7 секунды. Лучший среди эстонских спортсменов Каури Кыйв занял 29-е место, и примет завтра участие в гонке преследования.

Не допустивший ни одного промаха при стрельбе Каури Кыйв проиграл на финише победителю гонки Доллю 1.26,4. Без промахов стреляли также Долль и Бё, выигравший бронзу француз Мартин Фуркад допустил два промаха и проиграл чемпиону 23,1 секунды, передает спортивный портал ERR.

В гонку преследования пробился и допустивший три промаха Роланд Лессинг, который проиграл победителю 1.59,3 и занял 52-е место. Третий эстонский биатлонист Калев Эрмитс занял 78-е место (3, +2.52,2) и в гонке преследования участвовать не будет.