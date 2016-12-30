Женская сборная Эстонии по футболу поднялась на 5 мест в рейтинге ФИФА

Женская сборная Эстонии по футболу. Фото: Сийм Лыви, ERR

Женская сборная Эстонии по футболу завершает 2016 год на 80-м месте в рейтинге ФИФА.

Очередной, ставший последним в этом году ежемесячный рейтинг женских национальных команд был опубликован в пятницу, 23 декабря.

Сборная Эстонии поднялась в нем на пять мест по сравнению с ноябрьским рейтингом, занимая 80-ю строчку.

Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует США, на втором месте - Германия, на третьем - Франция.

Лучшим положением женской сборной Эстонии в рейтинге ФИФА было 71-е место. Худшим - 94-е.