Женская сборная Эстонии по футболу поднялась на 5 мест в рейтинге ФИФА
Женская сборная Эстонии по футболу завершает 2016 год на 80-м месте в рейтинге ФИФА.
Очередной, ставший последним в этом году ежемесячный рейтинг женских национальных команд был опубликован в пятницу, 23 декабря.
Сборная Эстонии поднялась в нем на пять мест по сравнению с ноябрьским рейтингом, занимая 80-ю строчку.
Во главе рейтинга изменений не произошло: лидирует США, на втором месте - Германия, на третьем - Франция.
Лучшим положением женской сборной Эстонии в рейтинге ФИФА было 71-е место. Худшим - 94-е.
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