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Первый день ЧЕ по биатлону принес успех россиянам, лучший из эстонских спортсменов Мартин Реммельг занял 50-е место

Мартин Реммельг. Фото: Андреас Ниголь
Игорь Савельев
Cегодня 21:53
Рубрика: Спорт

В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону, который многие команды рассматривают как последнюю подготовку к чемпионату мира. В первый день прошли индивидуальные гонки у мужчин и женщин, передает "Актуальная камера".

Первый день чемпионата Европы прошел под флагом превосходства российских биатлонистов, которые выиграли четыре медали из шести. Однако, стоит отметить, что все ведущие команды мирового биатлона, по традиции, на европейский чемпионат не выставляют свои сильнейшие составы.

В мужской гонке на 20 км победителем стал россиянин Александр Логинов, который является фигурантом скандального доклада Макларена. Логинов уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребления допинга, но тем не менее, ведущие биатлонисты мира во главе с Мартеном Фуркадом выступили против его допуска на официальные соревнования.

В Польше Логинов прошел дистанцию быстро и заработал только одну минуту штрафа. Этого хватило, чтобы по скорости обойти на 11 секунд болгарина Красимира Анева. Он, как и еще один россиянин Алексей Слепов, промахов не допустил, но бежал не так быстро. Отметим, что в первой шестерке финишировало пять россиян.

Лучшим из эстонских биатлонистов стал Мартин Реммельг, который занял 50-е место. Опытный Роланд Лессинг остался 54-м.

В женской индивидуальной гонке на 15 км также доминировали россиянки. Опытная Светлана Слепцова показала свою лучшую скорость в этом сезоне и на дистанции допустила только один промах. Однако этого не хватило для победы. Стартовавшая в последней группе Ирина Старых закрыла все мишени, обошлась без штрафных минут и в итоге обошла Слепцову на 1 минуту и 3 секунды. Третье место заняла украинка Анастасия Меркушина.

Эстонские биатлонистки в этом виде не участвовали. Завтра у спортсменов день отдыха а в пятницу состоятся спринтерские гонки.

Надежда Берсенёва
Редактор

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