Андрес Опер: за "Торпедо" я мало забивал, поскольку много тренировался

Андрес Опер является рекордсменом сборной Эстонии по числу забитых голов. Фото: ERR

Бывший нападающий сборной Эстонии по футболу Андрес Опер нашел объяснение своей низкой результативности в период выступлений за московское "Торпедо".

"Потом много думал об этом – почему же забил за "Торпедо" голов меньше, чем мог бы? И пришел к неожиданному выводу: потому что на тренировках слишком много … работал", - рассказал Опер в интервью официальному сайту турнира "Мемориал Гранаткина".

"Мне тогда очень хотелось соответствовать тому высокому уровню игры, который показывали лидеры "Торпедо". И где-то я себя даже перегрузил. Наверное, надо было отнестись к той ситуации полегче, посвободнее, быть раскрепощенным. Но что теперь об этом говорить. И все равно вспоминаю ту пару сезонов в Москве с большим удовольствием", - добавил Андрес Опер.

За "Торпедо" Андрес Опер выступал в период с 2003 по 2005 год. В составе москвичей сыграл 53 матча, в которых забил 8 голов.

В настоящее время Опер (39) входит в тренерский штаб сборной Эстонии.