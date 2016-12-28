Таллиннский "Сельвер" вылетел из Кубка CEV

Евросезон для "Сельвера" завершен. Фото: ERR

На своей площадке чемпион Эстонии уступил чешской команде "Карловарско" - 1:3.

Две недели назад таллиннцы проиграли чехам с тем же счетом на выезде.

Кубок CEV - это второй по силе европейский клубный турнир после Лиги чемпионов, откуда "Сельвер" вылетел в начале ноября, не сумев попасть в групповой этап.