Таллиннский "Сельвер" вылетел из Кубка CEV
В среду, 21 декабря, таллиннский "Сельвер" провел ответный матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
На своей площадке чемпион Эстонии уступил чешской команде "Карловарско" - 1:3.
Две недели назад таллиннцы проиграли чехам с тем же счетом на выезде.
Кубок CEV - это второй по силе европейский клубный турнир после Лиги чемпионов, откуда "Сельвер" вылетел в начале ноября, не сумев попасть в групповой этап.
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