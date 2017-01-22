Рагнар Клаван и "Ливерпуль" упустили победу в матче против "Манчестера"

Рагнар Клаван стал основным защитником "Ливерпуля". Фото: Reuters/Scanpix

В воскресенье, 15 января, в матче 21-го тура английской футбольной Премьер-лиги "Ливерпуль" с капитаном сборной Эстонии Рагнаром Клаваном в основном составе упустил победу над клубом "Манчестер Юнайтед".

Поединок состоялся в Манчестере и завершился со счетом 1:1. На 27-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Однако на 84-й минуте хозяева поля сумели отыграться - отличился шведский форвард Златан Ибрагимович.

Рагнар Клаван провел на поле все 90 минут. В турнирной таблице его клуб занимает третье место, имея 45 очков. Столько же баллов и у "Тоттенхэма", но лондонцы имеют лучшую разницу забитых-пропущенных мячей.

На первом месте находится еще один клуб из Лондона "Челси", в активе которого 52 очка.