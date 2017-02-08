Подписан договор на ремонте столичного стадиона "Калев"

Нынешний стадион "Калев". Фото: Scanpix/Postimees

В Таллинне подписан договор о реконструкции центрального стадиона "Калев" - на это выделят 14 млн евро.

Свои подписи под соглашением поставили министр культуры Индрек Саар, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и президент спортивного общества "Калев" Меэлис Кийли, передает в среду, 1 февраля, "Актуальная камера".

Половину суммы выделило государство, вторую половину - город. Первый этап реконструкции включает поле стадиона, трибуны, тренировочную площадку, клубные и тренировочные помещения.

Кроме того, будет разработана детальная планировка и проведен архитектурный конкурс. Предстоит спроектировать и построить подходы и подъезды к стадиону, автостоянки.

Как ранее писал rus.err.ee, после завершения работ арена сможет круглый год принимать спортивные и культурные мероприятия. Срок завершения реконструкции стадиона запланирован на 2019 год, когда всеэстонскому Певческому празднику исполнится 150 лет, а танцевальному - 85.