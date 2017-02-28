Госсуд лишил Eesti Energia права на добычу полезных ископаемых на прииске Уус-Кивиыли

Иллюстративное фото. Фото: Сийм Лыви/ERR

Госсуд во вторник аннулировал право входящей в концерн Eesti Energia фирмы Enefit Kaevandused AS на добычу полезных ископаемых на прииске Уус-Кивиыли, тяжба началась в марте 2014 года.

Административная коллегия госсуда отметила в своем вердикте, что действовавший во время выдачи разрешения в 2011 году закон о недрах не допускал предоставления нового права на добычу полезных ископаемых в объеме, превысившем годовую ставку допустимой добычи полезных ископаемых владельцем разрешения.

Это противоречило закону о недрах и плану развития горючего сланца, которые были ориентированы на снижение объема добычи.

Спор между предприятием Viru Keemia Grupp и концерном Eesti Energia начался в 2011 году, когда лицензия на добычу сланца в шахте Уус-Кивиыли получил концерн Eesti Energia.