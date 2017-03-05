В Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн - Нарва погиб 64-летний водитель
В воскресенье, 26 февраля, в 9:20 на 153-м километре шоссе Таллинн - Нарва (возле перекрестка Онтика) автомобиль Kia съехал с дороги в кювет. Водитель погиб.
По первоначальным данным, у сидевшего за рулем 64-летнего мужчины возниклы проблемы со здоровьем, передает Идаская префектура.
По словам сотрудников полиции, есть основания предполагать, что водитель перед происшествием успел снизить скорость и вывести машину на обочину, чтобы там остановиться, но в итоге все же не удержал автомобиль и съехал в кювет.
Медики не смогли спасти жизнь мужчины.
Детали выясняются.
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