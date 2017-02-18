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На старт Алутагузеского марафона вышли свыше 500 участников

Video
Алексей Фёдоров
Cегодня 20:53
Рубрика: Ида-Вирумаа

На Северо-Востоке страны прошел снежный праздник для любителей лыж. Алутагузеский марафон, состоявшийся в 19-й раз, собрал свыше полутысячи участников, передает "Актуальная камера".

На старт 30-километровой дистанции первого в этом сезоне соревнования из марафонской серии Estoloppet вышло 456 участников. А неподалеку - в Алутагузеском спортивном центре проводились соревнования среди детей и любителей. Праздник прошел на ура.

"Сегодня остался очень доволен, потому что гонка прошла, во-первых, на лыжах - это мой любимый вид спорта. Во-вторых, это мой регион. Практически наши трассы - сюда от Нарвы ехать всего 50 километров, так что часто здесь бываем", - рассказал участник марафона Владимир Вшивцев.

Быстрее всех - за 1 час и 16 с половиной минут - марафонскую дистанцию преодолел житель Тарту Мартти Химма, защитивший прошлогодний титул победителя.

"Должен поблагодарить организаторов - трасса была супер, что очень важно для любителей. Только самые лучшие слова организаторам", - поблагодарил организаторов победитель Алутагузеского марафона Мартти Химма.

Среди женщин первенствовала Реэда Туула из Харьюмаа, в планах которой в этом году участвовать и в других марафонах.

"В этом году еще поеду в Биркебейнер в марте, и потом у меня еще два марафона на другом континенте. Тогда у меня будет десять спортивных марафонов", - рассказала победительница марафона среди женщин Реэда Туула.

Олимпийский принцип "Главное не результат, а участие" подтвердил самый старший из участников. Через месяц Прийду Приксу исполнится 80 лет, при этом участие в лыжных соревнованиях для него - больше, чем просто привычка.

"Вообще, первым был Тартуский марафон в 1980 году, когда были Олимпийские игры в СССР. А сейчас участвую каждый год",- рассказал старейший участник марафона Прийду Прикс.

Алутагузеский лыжный марафон, прошедший в 19-й раз, является крупнейшим и престижнейшим соревнованием в Ида-Вирумаа.

Надежда Берсенёва
Редактор

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