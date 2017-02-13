В Ярвеской части Кохтла-Ярве 8 февраля не будет воды
Водоканал Järve Biopuhastus OÜ сообщает, что 8 февраля с 00:00 до 05:00 в Ярвеской части Кохтла-Ярве не будет воды во всех домах. Предприятие будет ночью заниматься поиском утечек воды.
Водоканал Järve Biopuhastus OÜ сообщает, что 8 февраля с 00:00 до 05:00 в Ярвеской части Кохтла-Ярве не будет воды во всех домах. Предприятие будет ночью заниматься поиском утечек воды.
Самый известный ида-вируский производитель пива — Силламяэский пивзавод — уже несколько месяцев как выставлен на продажу по цене 1,7 млн евро. Предприятие было основано в 1993 году и за это время успело несколько раз сменить собственников.
Водоканал Järve Biopuhastus OÜ сообщает, что 8 февраля с 00:00 до 05:00 в Ярвеской части Кохтла-Ярве не будет воды во всех домах. Предприятие будет ночью заниматься поиском утечек воды.
Интервью на русском языке в эфире эстоноязычного телеканала Kanal 2 стало причиной для жалобы на директора кохтла-ярвеской основной школы Таммику Валентину Кутузову в Языковую инспекцию. Один зритель усомнился, что Кутузова владеет государственным языком на требуемом законом уровне. Хотя на самом деле это не так.
В январе оценка народом работы премьер-министра Эстонии Юри Ратаса сократилась на 0,15 балла до 3,39 по пятибалльной шкале. При этом наиболее низкую оценку деятельности премьера дают жители Ида-Вирумаа.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич рассказал о планах политической силы в регионе на предстоящих этой осенью муниципальных выборах.
В Ида-Вирумаа определились номинанты на премию "Деятель года". Ими стали директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, деревенское общество Люганузе и партнеры Вируского кинофонда.
Вируский уездный суд в порядке производства о проступке осудил мужчину, который при пересечении границы оскорбил выполнявшего свои должностные обязанности чиновника, приговорив его к 10 часам общественно полезных работ
Созданное 15 лет назад целевое учреждение "Нарвская Александровская церковь" свою задачу выполнило - здание церкви восстановлено и передано на баланс МВД. Целевое учреждение зданием больше не занимается и его можно закрыть, однако для этого необходимо согласие всех учредителей.
Осенью 2016 года фирма Fashon Consult OÜ по заказу городской канцелярии провела в Нарве опрос горожан, поинтересовавшись их отношением к изменениям и проблемам окружающей жизни. Больше половины опрошенных уверены, что права неэстонского населения нарушаются, однако никто лично с дискриминацией не сталкивался, опрошенные не смогли привести примеры нарушений.
Айдуский водно-спортивный центр - один из самых интересных туристических объектов Ида-Вирумаа - остро нуждается в инвестициях и обустройстве. Почему центру пока не удалось стать магнитом для спортсменов и туристов и каким путем пойдет его развитие, выясняла "Актуальная камера".
В Нарве задержали двух магазинных воров. Один украл продукты, другой - алкоголь. Мужчины ранее уже привлекались к ответственности за воровство.
Горсобрание Кохтла-Ярве во вторник приняло беспрецедентное решение о переуступке государству 31 муниципальной квартиры, чтобы избавиться от расходов на их содержание.
С 1 марта увеличится стоимость вывоза бытовых отходов в Силламяэ, с нынешних 2,1 евро до 2,82 евро с человека в месяц. Цена учитывает налог с оборота. Для юридических лиц новая цена составит 78 евро за одну тонну.
Профсоюзы и руководство фирмы Enefit Energiatootmine AS, которой принадлежат нарвские электростанции и завод по производству сланцевого масла, не смогли договориться по новому коллективному договору. Работодатель в лице концерна Eesti Energia хочет упразднить предусмотренные по договору льготы и повысить зарплаты работникам. Профсоюзы против исключения из коллективного договора льгот.
Крупные центры отдыха на северо-востоке Эстонии начинают координировать свои действия для привлечения туристов и любителей острых ощущений.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте второй год подряд отказался от поездки в расположенный на берегу Черного моря грузинский город-курорт Кобулети.
Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ возвращается к работе в силламяэском городском управлении.
Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал в эфире Нарвской студии "Радио 4", что проблема дефицита кадров, которая была несколько лет назад, уже не такая острая. Вакантными остались лишь несколько мест в патрульно-постовой службе, которые он надеется заполнить в нынешнем году.
Новость о том, что учебный комплекс Академии МВД может в Нарве так и не появиться, руководство города восприняло спокойно.
Переезд Академии МВД в Нарву вновь под вопросом. Правящее трио внесло этот пункт в коалиционное соглашение в прошлом году, однако средств на полный перенос ВУЗа в приграничный город нет. В правительстве мнения по этому поводу разделились.
Департамент полиции и погранохраны объявил конкурс на должность руководителя Нарвского кордона.
Идаская служба Департамента здоровья выписала отделу культуры Нарвского горуправления штраф в размере 400 евро, поскольку в бассейне Языкового лицея не были ликвидированы недостатки.
Признанный судом первой инстанции виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде.
Перевод в Нарву высшей школы, в которой учатся 700 молодых людей, говорящих на эстонском языке, то есть академии при Министерстве внутренних дел Эстонии, может стать поворотным пунктом для города, полагает член правления Социал-демократической партии Яак Аллик. Министр МВД Андрес Анвельт (SDE) считает эти планы финансово нереалистичными.
Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.
Депутат городского собрания Нарвы Юрий Рауд направил министру внутренних дел письмо, в котором выразил претензии по поводу того, как в Нарве была проведена заключительная фаза военно-спортивной игры "Десант в Утриа", назвав это мероприятие устрашающим для жителей города.
Полиция раскрыла некоторые детали субботнего ЧП в Нарве, где из арестантского дома сбежали двое молодых людей. Для их задержания в городе была проведена масштабная операция.
Вируский уездный суд назначил предварительное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова на 6 февраля.
Сбежавшие накануне из Нарвского арестного дома двое молодых людей были задержаны полицией тем же вечером.
В понедельник, 6 февраля, Харьюский уездный суд утвердил наказания для большинства членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов.
В понедельник, 6 февраля, стал известен круг претендентов на почетную награду фонда "Капитал культуры" в номинации "Премия автору, пишущему на русском языке".
Самый известный ида-вируский производитель пива — Силламяэский пивзавод — уже несколько месяцев как выставлен на продажу по цене 1,7 млн евро. Предприятие было основано в 1993 году и за это время успело несколько раз сменить собственников.
Комиссия Российской Академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований выпустила меморандум, в которой официально признала гомеопатию лженаукой.
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае этого года.
Водоканал Järve Biopuhastus OÜ сообщает, что 8 февраля с 00:00 до 05:00 в Ярвеской части Кохтла-Ярве не будет воды во всех домах. Предприятие будет ночью заниматься поиском утечек воды.
Интервью на русском языке в эфире эстоноязычного телеканала Kanal 2 стало причиной для жалобы на директора кохтла-ярвеской основной школы Таммику Валентину Кутузову в Языковую инспекцию. Один зритель усомнился, что Кутузова владеет государственным языком на требуемом законом уровне. Хотя на самом деле это не так.
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP.
Услугами эстонских предприятий по гостиничному размещению в 2016 году воспользовались свыше 3,3 млн иностранных и внутренних туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Увеличилось количество как иностранных, так и внутренних туристов.
В январе оценка народом работы премьер-министра Эстонии Юри Ратаса сократилась на 0,15 балла до 3,39 по пятибалльной шкале. При этом наиболее низкую оценку деятельности премьера дают жители Ида-Вирумаа.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж снова призвал британские и шведские власти восстановить его свободу.
Парад в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики пройдет 24 февраля в Таллинне, в нем примут участие свыше 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники.
Дождь и снег в предстоящие сутки обойдут Эстонию стороной, им на смену придет мороз.
В воскресенье, 5 февраля, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих мест, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
В Пярну проходят съемки фильма с рабочим названием "Убийство в отеле". В основу сюжета положены произведения эстонского писателя Мати Унта и русских классиков - Булгакова и Лермонтова. Над картиной работают студенты выпускного курса Балтийской школы кинематографии и СМИ.
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Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (44 тысячи евро).
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Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич рассказал о планах политической силы в регионе на предстоящих этой осенью муниципальных выборах.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.
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Спортивный директор и помощник главного тренера таллиннской "Флоры" Норберт Хурт сказал, что клуб готов трудоустроить опытного защитника сборной Эстонии Энара Яэгера и молодого нападающего Франка Лийвака.
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