В Ярвеской части Кохтла-Ярве 8 февраля не будет воды

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев сказал в эфире Нарвской студии "Радио 4", что проблема дефицита кадров, которая была несколько лет назад, уже не такая острая. Вакантными остались лишь несколько мест в патрульно-постовой службе, которые он надеется заполнить в нынешнем году.