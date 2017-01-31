Опрос "АК": мнение жителей Нарвы об идее нулевого гражданства разделились

"Актуальная камера" поинтересовалась у жителей Нарвы о том, что они думают об инициативе премьер-министра Юри Ратаса предоставить гражданство обладателям серых паспортов, прожившим в Эстонии не менее 25 лет.

Выяснилось, что респонденты без гражданства считают это предложение справедливым и заслуженным, так как они работали всю жизнь, платили налоги и доказали свою привязанность к Эстонии. А граждане Эстонии, принявшие участие в опросе, считают идею премьер-министра несправедливой, потому что кому-то пришлось ходить на курсы, учить язык, сдавать экзамены, платить деньги, прежде чем стать гражданином. Для того, чтобы заслужить гражданство, у человека должна быть хотя бы категория А по эстонскому языку, уверены они.

Подробнее смотрите в видеосюжете.