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Нарвские любители кинодокументалисты сняли короткометражку о вокзале

Нарвский вокзал. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 16:21
Рубрика: Ида-Вирумаа

Дмитрий Федоткин и Петр Александров, молодые нарвские кинодокументалисты, пока еще находящиеся в статусе любителей, создали новый видеосюжет о Нарве. Это историческая зарисовка, главным героем которой стал Нарвский железнодорожный вокзал. Таким образом творческий дуэт продолжил исторический цикл "Неизвестная Нарва".

Их первой работой в этой серии был 8-минутный фильм о Нарве, который летом минувшего года стал победителем городского конкурса любительских видеороликов, пропагандирующих Нарву для туристов.

Поощренный высокой оценкой работы своей команды, Дмитрий загорелся желанием продолжить тему: сделать серию коротких роликов о неизвестной Нарве.

"В нашем городе очень много зданий, которые забыты, запущены и потихоньку теряется информации о их истории. Текст о вокзале написался на одном дыхании, - рассказал "Виру проспект" Дмитрий.- Железнодорожная станция - очень важное место в любом городе. На территории нарвского вокзала происходили различные события: торжественные, будничные, радостные и очень печальные....Здесь люди встречались друг с другом, так же это было местом, где люди расставались навсегда... К сожалению, сегодня нарвские вокзалы переживают не лучшие времена, и об этом тоже хотелось сказать".

Как и в прошлом фильме, закадровый текст в видеорассказе о вокзале читал бывший профессиональный актер, ныне пастор Нарвского лютеранского прихода Олег Севастьянов.

Артур Тооман
Редактор

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