Спортзал Вайвараской школы должен быть достроен к концу июля 2017 года

Новая школа в Синимяэ. Фото: "Северное побережье"

Остановившееся в ноябре 2016 года строительство спортзала Вайвараской школы из-за того, что строитель ушел с объекта, продолжится в февраля 2017 года и должно завершиться к концу июля 2017 года.

Муниципальное предприятие Вайвараской волости KA Vaiko AS и строительная фирма EVIKO AS подписали 20 февраля договор, согласно которому спортзал строитель должен передать волости 31 июля 2017 года.

Напомним, что муниципальная фирма KA VAIKO AS расторгла 2 ноября договор с подрядчиками - RIITO Ehitus и SAND Ehitus - строившими школьный спортзал в Синимяэ в волости Вайвара. Причина - строители не закончили работу и ушли с объекта. Волость будет искать новых строителей и надеется, что спортзал будет готов к Иванову дню.

Жителям Вайвараской волости не везет со строителями новой местной школы. После пожара 2012 года, уничтожевшего практически полностью здание, местные власти в 2013 году решили построить новое современное здание. В тендере приняли участие 12 фирм. Выбрали совместное предложение строительных фирм OÜ KRTL и AS Termentum, обещавших построить школу к сентябрю 2014 года. Местная детвора почти два года ездила на учебу в соседние Силламяэ и Нарву. Однако строитель не сдал объект к намеченному сроку, открытие школы несколько раз откладывалось. Приходилось устранять недоделки. В итоге двери школы открыли в конце 2014 года.

В феврале 2015 года строители подали в суд на волость, требуя деньги за работу. Волость недоплатила строителям, потому что эти деньги пошли на устранение брака, да и объект они сдали не во время. Суд идет до сих пор.

В апреле 2016 года по соседству со школой началось строительство спортивного зала. Строительные компании RIITO Ehitus и SAND Ehitus по договору должны были сдать готовый объект к 31 октября.