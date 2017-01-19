В области туризма Причудье значительно отстает от других регионов Эстонии

Туризм в Причудье развивается медленнее, чем в других регионах Эстонии, несмотря на огромный потенциал. Причин сразу несколько - от нехватки развитой инфраструктуры в регионе и недостатка инвесторов до отсутствия четкой программы поддержки со стороны государства. Ждут в Причудье и решения пограничного вопроса с Россией. Развитие этого региона в четверг, 12 января, обсуждали на специальном форуме в Каукси.

В отличие от же побережья Финского залива, которое располагается в полусотне километров, в Причудье нет ни санаториев, ни спа-комплексов, ни крупных туристических центров. Чуть лучше ситуация на южном побережье озера, однако и там - целый ряд проблем, передает "Актуальная камера".

"Говоря о Чудском озере, как втором по размеру в Евросоюзе и четвертом в Европе, хочу отметить, что туристический потенциал других озер, например Швейцарии или Германии, использован намного лучше. К сожалению, когда говорят о Пейпсимаа, то скорее говорят об озере, как границе с Россией, но стоит говорить и о том, что рядом с озером есть земли. Ресурс здесь очень большой", - говорит старейшина волости Вынну Теэт Эльм.

Многокилометровые песчаные пляжи северного берега, сосновые леса, заготовка ягод, овощей и рыбных продуктов - это все лишь часть притягательной силы Причудья.

Ну и конечно, нельзя забывать о причудской кухне. "Лук, огурчики, также обязательно дары леса и огорода. А рыбные котлеты и рыбные супы? Пальчики оближешь", - отмечает председатель общества "Логовест" Наталья Туманова из Лохусуу

Тем не менее туристов в регионе Чудского озера не так много. Всего здесь действует шесть десятков предприятий, предлагающих ночлег. Они рассчитаны максимум на 15-20 человек.

"К сожалению, нет инвесторов, которые бы пришли и вложили деньги, даже несмотря на данные статистики и мнения туристов, что хотя бы одно спа здесь должно быть. Есть определенные надежды: общество рыболовных предприятий региона планирует создать места проживания для 150 человек. Шли разговоры, что именно там возможно и строительство центра отдыха", - говорит председатель MTÜ Peipsimaa Turism Кади Плоом.

В Причудье с большим воодушевлением ожидают решения приграничного вопроса. Организация судоходного общения с российскими Псковом, Гдовом и другими малыми портами подстегнуло бы развитие региона. Ждут туристов и с европейской стороны.

"Потенциал Чудского озера в том, что сейчас в Европе непростые времена, и здесь безопаснее, чем в европейских крупных городах. В этом плане туризм для региона - это один из экономических аспектов, на который стоит сделать ударение", - считает Эльм.

По мнению занимающихся развитием Причудья общественных организаций, существенную помощь в развитии региона помогло бы чуть более пристальное внимание со стороны государственных организаций.