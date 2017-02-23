logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Рабочая группа порекомендовала правительству перевести Академию МВД в Нарву

Катри Райк и Кен-Марти Вахер. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 12:17
Рубрика: Ида-Вирумаа

Специальная комиссия, состоящая из коалиционных политиков, предложила правительству перевести Академию МВД из Таллинна в Нарву.

Медиасоветник правительства Аве Тампере сказала порталу ERR Uudised, что в результате рабочего совещания правительству сделали предложение перевести Академию МВД из Таллинна в Нарву.

"Правительство обсудит этот вопрос на кабинетном совещании. Не сегодня, а в течение февраля или марта до того, как собраться на заседание правительства, где этот вопрос решат", – пояснила Тампере.

Премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что точные сценарии, касающиеся переезда Академии МВД еще надо разрабатывать. Он отметил, что обсуждение будет учитывать аспекты финансирования, безопасности и качества обучения.

Вахер: в ближайшие недели составят план действий

Член спецкомиссии Кен-Марти Вахер (IRL) сказал, что рабочая группа приняла решение продвигать идею переезда учебного комплекса академии в Нарву. "Из различных вариантов сегодня на столе второй вариант, который касается переезда комплекса в полном объеме. Останутся только школы в Вяйке-Маарья и Пайкузе", – прокомментировал он.

Вахер добавил, что в ближайшие недели эксперты составят конкретный план, чтобы претворить переезд в жизнь.

Райк: в Нарве придется все начинать с нуля

Ректор Академии МВД Катри Райк повторила радионовостям ERR позицию школы, которая не поддерживает перевод учебного заведения в Нарву из-за возможных проблем с качеством образования. "По сути, это означает прекращение деятельности одной школы и создание другой в Нарве", – сказала Райк.

По словам Райк, создать новую инфраструктуру в Нарве можно не ранее 2021 или 2022 года.

Она подчеркнула, что строительство новой школы займет от пяти до десяти лет. По словам ректора, возникает вопрос, смогут ли на фазе переезда обеспечить обучение полицейских на высоком уровне.

"Конечно, пострадает связанность наших учебных программ друг с другом, которую мы сейчас пытаемся построить, то есть чтобы будущие тюремные работники и полицейские учились вместе. Мы обеспокоены", – сказала Райк.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 15.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Горсобрание Раквере отказало в финансировании организаторам фестиваля фильмов сексуальных меньшинств
 foto
В первый день декларации о доходах представили более 180 000 жителей Эстонии

Зарубежные новости

foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ