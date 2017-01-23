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Силламяэский порт в 2016 году увеличил грузооборот

Силламяэский порт. Фото:Scanpix/PM/EMF
Cегодня 09:46
Рубрика: Ида-Вирумаа

Силламяэский порт в 2016 году перевалил 6,3 млн тонн грузов. Это почти на миллион тонн больше, чем было обработано грузов в 2015 году.

6,3 миллиона тонн - с таким итоговым показателем объёмов перевалки грузов закончил Силпорт 2016-й. В 2015 году данный показатель составил около 5,5 миллиона тонн, в 2014 - 7,5 миллиона, в 2013 - 6,75 миллиона, в 2012 году через порт прошло 6,5 миллиона тонн.

"В прошлом году мы немного нарастили внутренние перевозки и чуть больше стали возить грузов типа "море-море", когда товар приходит на судах и на судах же уходит. В перевозках по железной дороге у нас был "минус", как, впрочем, и у других эстонских портов. Радует, что всё-таки мы смогли подняться выше итогов 2015-го, - прокомментировал директор по марктеингу Силламяэского порта Андрей Биров, сообщает Inforing

Говоря о важнейших позитивных и негативных признаках закончившегося года, Биров назвал самыми большими потерями практически прекратившийся поток нефтяных грузов по железной дороге, а также закрытие операторами минувшей осенью паромной линии Силламяэ-Усть-Луга, а самым большим достижением порта - открытие регулярной линии контейнерных перевозок.

Артур Тооман
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