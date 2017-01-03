logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В порту Силламяэ в следующем году будет построен завод по переработке покрышек

Cегодня 18:06
Источник: BNS
Рубрика: Ида-Вирумаа

Фирма Gummigranul, намечающая в порту Силламяэ на северо-востоке Эстонии строительство завода по переработке использованных автопокрышек, собирается открыть производство к ноябрю 2017 года, инвестиция в проект составит порядка 4 млн евро.

"Договор с предприятием Eco Green (США) подписан и теперь мы занимаемся поиском финансирующей стороны, работаем с банками, с Министерством окружающей среды, Центром инвестиций в окружающую среду (KIK), а также намерены поддерживать контакт с фондом KredEx, чтобы сосредоточить необходимый для строительства капитал", - сказал BNS председатель правления предприятия Михаил Векслер.

"Мы заключили договор землепользования, подали ходатайство о выдаче лицензии на переработку отходов, - сообщил Векслер, отметив, что сейчас фирма ищет строителя, который взял бы подряд на строительство завода. - Пока не можем сказать, когда начнется строительство, но планируем, что к ноябрю завод должен быть построен и начать работу. Причем, чтобы он не только перерабатывал покрышки, но и изготавливал из них и продукцию".

Векслер сообщил, что сейчас предприятие также ведет поиск инвестора для проекта. "Мы ищем инвестора, но до сего времени его не нашли. Пытаемся решить проблему с помощью банков, общаемся с министерством и с KIK, участвуем в конкурсах, чтобы оперативно построить завод", - отметил он.

"Государство деньги выделить не может, это нереально, деньги должны поступить из банков. С банками существуют определенные трудности, но мы пытаемся их преодолеть", - добавил Векслер.

По словам Векслера, строительство завода крайне необходимо, поскольку здесь очень много покрышек, которые сейчас практически невозможно переработать. "Министерство относится к проекту очень позитивно, особенно заведующий отделом переработки отходов Пеэтер Ээк, с которым мы общались, он оказывает очень большую помощь", - отметил Векслер.

По его словам, на строительство самого завода потребуется порядка шести месяцев, месяц уйдет на поставки оборудования и еще месяц — на его монтаж, при том, что строительство и поставки оборудования будут идти одновременно.

Стоимость завода составит порядка 3 млн евро, стоимость строительства — около одного миллиона. Новое предприятие обеспечит работой 35 человек. Завод сможет утилизировать в год до 10 000 тонн старых покрышек.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Логопеды требуют от минсоцдел упростить для них схему работы с пациентами
 foto
В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем
 foto
"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке