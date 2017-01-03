В промпарке Йыхви в следующем году будет построен завод по переработке покрышек

Фирма Gummigranul, намечающая в промпарке Йыхви на северо-востоке Эстонии строительство завода по переработке использованных автопокрышек, собирается открыть производство к ноябрю 2017 года, инвестиция в проект составит порядка 4 млн евро.

Первоначально завод предполагалось построить в порту Силламяэ, однако теперь фирма приняла решение в пользу промпарка Йыхви, сообщил BNS председатель правления предприятия Михаил Векслер.

"Договор с предприятием Eco Green (США) подписан и теперь мы занимаемся поиском финансирующей стороны, работаем с банками, с Министерством окружающей среды, Центром инвестиций в окружающую среду (KIK), а также намерены поддерживать контакт с фондом KredEx, чтобы сосредоточить необходимый для строительства капитал", - сказал BNS председатель правления предприятия Михаил Векслер.

"Мы заключили договор землепользования, подали ходатайство о выдаче лицензии на переработку отходов, - сообщил Векслер, отметив, что сейчас фирма ищет строителя, который взял бы подряд на строительство завода. - Пока не можем сказать, когда начнется строительство, но планируем, что к ноябрю завод должен быть построен и начать работу. Причем, чтобы он не только перерабатывал покрышки, но и изготавливал из них и продукцию".

Векслер сообщил, что сейчас предприятие также ведет поиск инвестора для проекта. "Мы ищем инвестора, но до сего времени его не нашли. Пытаемся решить проблему с помощью банков, общаемся с министерством и с KIK, участвуем в конкурсах, чтобы оперативно построить завод", - отметил он.

"Государство деньги выделить не может, это нереально, деньги должны поступить из банков. С банками существуют определенные трудности, но мы пытаемся их преодолеть", - добавил Векслер.

По словам Векслера, строительство завода крайне необходимо, поскольку здесь очень много покрышек, которые сейчас практически невозможно переработать. "Министерство относится к проекту очень позитивно, особенно заведующий отделом переработки отходов Пеэтер Ээк, с которым мы общались, он оказывает очень большую помощь", - отметил Векслер.

По его словам, на строительство самого завода потребуется порядка шести месяцев, месяц уйдет на поставки оборудования и еще месяц — на его монтаж, при том, что строительство и поставки оборудования будут идти одновременно.

Стоимость завода составит порядка 3 млн евро, стоимость строительства — около одного миллиона. Новое предприятие обеспечит работой 35 человек. Завод сможет утилизировать в год до 10 000 тонн старых покрышек.