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Йыхвиская русская основная школа получит на ремонт почти 4 млн евро

Йыхвиская русская основная школа. Фото: jvp.edu.ee
Cегодня 20:59
Рубрика: Ида-Вирумаа

Йыхвиская русская основная школа, в которой учится 560 детей, получит 3,8 млн евро на ремонт помещений в рамках государственной программы обновления школьных зданий.

Министерство образования и науки окажет финансовую поддержку трем ида-вируским самоуправлениям, предоставив Йыхви, Азери и Нарве средства на ремонт школ, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

Самую большую сумму — 3,8 млн евро — получит Йыхвиская русская основная школа, в которой учится 560 детей. В школе обновят основное здание, несколько сократив при этом его площадь.

Предполагается, что ремонт начнется уже в начале следующего года, и строители успеют закончить его к концу 2018 года. Школьников на время ремонта распределят по другим учебным заведениям.

"У нас есть соглашение и договоренность с нашим профессиональным центром обучения о том, чтобы учащиеся использовали во время ремонта их помещения. Таким образом, мы бы минимизировали недостатки этого периода", - сказал старейшина волости Йыхви Эдуард Эаст.

По планам Министерства образования, в общей сложности на реконструкцию школьных зданий по всей Эстонии будет выделено 50 млн евро из Европейского фонда регионального развития. На пособие могут расчитывать школы, здания которых необходимо перестроить или даже снести, чтобы привести их в соответствие с числом учащихся.

На ремонт претендуют школы из 22 самоуправлений. Самые крупные инвестиции ждут четыре образовательных учреждения: в Хаапсалу, Йыгева, Тарту и Пайде. В целом школьные площади сократятся на 62 тыс. кв. метров. В основном речь идет о ветхих зданиях, которые не используются по назначению из-за нехватки учеников. Во многих школах капитальный ремонт не проводился почти три десятилетия.

Андрей Крашевский
Редактор

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