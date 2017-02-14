Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов предстанет перед судом в апреле

Александр Ефимов надеется на справделивое судебное разбирательство. Фото: Facebook

Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова в апреле.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в пресс-службе суда.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 11 апреля. Прения сторон назначены на июнь.

Процесс будет вести судья Астрид Аси - председатель Вируского уездного суда. Она известна в том числе тем, что вынесла обвинительный приговор в отношении бывшего мэра Кохтла-Ярве Евгения Соловьева и экс-заместителя градоначальника Юри Колло.

Аси также постановила взыскать с них нанесенный городу ущерб в размере более миллиона евро, но эту часть приговора позднее отменил Тартуский окружной суд.

Обвинение

Напомним, 4 ноября 2016 года портал rus.err.ee сообщил о том, Вируская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова обвиняют в мошенничестве.

Согласно обвинению, в период с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничном листу в размере около 5000 евро.

В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось.

Как заявил прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Калмер Каск, собранные доказательства указывают на то, что Александр Ефимов во всех шести случаях не собирался оставаться на больничном и в действительности на нем не находился, продолжая выполнять обязанности зампреда, а также параллельно работая в качестве индивидуального предпринимателя.

"Мне есть, что возразить и что противопоставить указанному в обвинительном акте. У меня есть свои доказательства. Буду защищаться. Пусть суд вынесет справедливое решение", - сказал rus.err.ee председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов.

Нарвская оппозиция посчитала, что на время судебного разбирательства Ефимов мог бы отстраниться от исполнения обязанностей председателя горсобрания.